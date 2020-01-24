РИАМО (МЫТИЩИ) – 24 янв. В Московском областном музее народных художественных промыслов в селе Федоскино Мытищ 31 января стартует акция «Про героя», сообщается на сайте администрации горокруга.

«31 января в Московском областном музее народных художественных промыслов в Федоскине начнется тематическая акция «Про героя». Каждый желающий может прийти в музей и записать на видео воспоминания о своих родных, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники музея обязательно помогут участникам акции увековечить память о своих родных и близких», – говорится в сообщении.

Московский областной музей народных художественных промыслов располагается по адресу: село Федоскино, улица Лукутинская, строение №7. Часы работы – с 10:00 до 18:00, выходные дни – понедельник и вторник.