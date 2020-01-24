РИАМО - 24 янв. В Х Открытом фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» в подмосковном Пушкине примут участие около 4,5 тысяч спортсменов, ожидается, что соревнования посмотрят более 30 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы организаторов фестиваля.

Соревнования пройдут 7-9 февраля во Дворце спорта Пушкина. Организаторами мероприятия стали правительство Московской области и Союз православных единоборцев при поддержке министерства спорта РФ и Патриаршей комиссии по спорту.

«В спортивных состязаниях за кубки равноапостольного Николая Японского примут участие около 4,5 тысяч спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями, из 11 стран мира более чем по 18 направлениям спортивных единоборств и боевых искусств – олимпийским и неолимпийским их видам», — говорится в сообщении.

На фестивале разыграют 500 медалей разной пробы. Соревнования смогут посмотреть более 30 тысяч зрителей.

Фестиваль проводится в рамках Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов. Японию на соревнованиях представит делегация префектуры Хоккайдо в составе 40 человек под руководством губернатора префектуры Наоми Судзуки.

Седьмого февраля пройдут чемпионат России по современному мечевому бою, турнир по адаптивному карате, матчевые встречи России и Японии по карате и сумо. 8 февраля состоятся турнир по правилам Годзю-рю и Уэчи-рю каратэ, турнир Российской ассоциации каратэ Шотокан среди детей, юношей и взрослых, турнир по СЭНЭ, турнир по Косики каратэ Ассоциации Косики каратэ России среди детей, юношей и взрослых. 9 февраля пройдут турнир по кекушину среди детей, юношей и взрослых и Кубок России по боевому самбо.

Во время фестиваля пройдут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи с известными спортивными мастерами, показательные выступления, мастер-классы, выставки, круглые столы и пресс-конференции.

Ежегодный фестиваль проводится с 2011 года. За это время в нем приняло участие более 25 тысяч спортсменов и 70 тысяч зрителей.