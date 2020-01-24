РИАМО – 24 янв. Ежегодные денежные выплаты по итогам 2019 года получат 256 почетных доноров России из подмосковного Реутова, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Денежные выплаты в соответствии с федеральными законами в 2020 году получат 256 жителей Реутова, которые награждены нагрудным знаком «Почетный донор России». Сумма выплаты каждому из них составит 14570 рублей 36 копеек. Выплаты производятся по итогам 2019 года», – отмечается в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, переоформление выплаты для тех, кто уже ее получает, не требуется, необходимые справки можно получить по телефону 8(495)528-33-79.

В 2019 году в Реутове было проведено шесть Дней донора. В них приняло участие порядка 200 человек, объем сданной крови превысил 82 литра.