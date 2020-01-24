Водитель фуры перекрыл улицу и заявил, что не уедет, пока ему не выплатят заработную плату. На данный момент автомобиль уже убрали с проезжей части.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|737 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|732 мм рт. ст.
|Ветер
|З 12 м/с
|Температура
|-1˚C … +1˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|745 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Водитель фуры перекрыл улицу и заявил, что не уедет, пока ему не выплатят заработную плату. На данный момент автомобиль уже убрали с проезжей части.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии