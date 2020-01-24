РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 24 янв. Домодедовские полицейские раскрыли мошенничество на сумму более 270 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило заявление от представителя одной из организаций о незаконном завладении их имуществом. Сумма материального ущерба составила более 270 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 47-летний житель города Москвы, подозреваемый в совершении данного преступления. Злоумышленник взял на себя обязательства по поставке сельскохозяйственной продукции массой более 25 тонн, но исполнить обязательства по оплате товара не намеревался, распорядился им по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

По данному факту следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«В отношении задержанного Домодедовским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.