РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 янв. Некоммерческие организации подмосковного Красногорска до 27 января могут подать заявку на предоставление субсидии из бюджета муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск объявляет о начале приема заявлений на участие в конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям в 2020 году», – говорится в сообщении.

Субсидия предоставляется некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры, для организации и проведения мероприятий с участием социально незащищенных категорий граждан на территории городского округа Красногорск.

Принимать заявки начали 23 января, продлится прием до 27 января.

«Объем бюджетных ассигнований: 2 миллиона 300 тысяч рублей», – добавляется в материале.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Красногорска.