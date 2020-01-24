РИАМО - 24 янв. В Подмосковье за минувшие сутки обработали более 29 тысяч региональных и муниципальных дорог, самый большой объем работ сделали на территории Егорьевска, Коломны, Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта региона.

«За прошедшие сутки более 1,1 тысячи единиц спецтехники обработали более 29 тысяч километров муниципальных и региональных дорог Московской области. На ночном дежурстве задействовали 1,4 тысячи комбинированных машин. Сегодня в регионе ожидаются осадки, для контроля за состоянием подведомственно сети осуществляется круглосуточный мониторинг, а также оперативное взаимодействие с ГИБДД и муниципальными службами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он добавил, что из-за погодных условий дорожную уборку организовали также с 08:00 до 12:00. В случае необходимости спецтехника будет работать круглосуточно.

Наибольший объем работ на региональных дорогах был проведен силами Егорьевского РУАД – на территории городских округов Егорьевск, Коломенский, Воскресенск, Орехово-Зуевский очистили и обработали свыше 4 тысяч километров. Также на территории округов Домодедово, Серпухов, Пущино, Протвино, Чехов, Подольск, Ступино, Ленинского реагентами обработали в общей сложности более 2,5 тысяч километров.

В пятницу в области в течение дня ожидается снег и дождь, температура от минус 4 до плюс 2 градусов. Ветер до 5 метров в секунду. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.