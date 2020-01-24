РИАМО - 24 янв. Столичные власти готовят проект создания автоматизированных мусоросортирочных комплексов на территории городских промзон, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В интервью «Российской газете» Бирюков рассказал, что сейчас столичные отходы частично вывозятся на мусоросортировочный комплекс в Царицыне, который перерабатывает примерно 250 тысяч тонн отходов, выделяя из них полезные материалы.

«Никаких неприятных запахов и никакого вреда экологии от него нет. Закон разрешает иметь такие предприятия в черте города, и мы работаем над проектом их размещения в промышленных зонах мегаполиса. В Царицыне линии хотя и современные, но там используется и ручной труд, а новые мусоросортирочные комплексы планируется сделать уже полностью автоматизированными», - добавил Бирюков.

Кроме того, Москва построила в Калужской области экотехнопарк «Калуга», где будет перерабатываться 1,8 миллиона тонн отходов в год. В ближайшее время предприятие начнет работать по графику.

Бирюков также отметил, что в Москве работают два современных мусоросжигательных завода, которые расположены в Косине и в Бирюлеве Западном. Вредные выбросы и сбросы от них в десятки раз ниже предельно допустимых значений. Строительство новых мусоросжигательных заводов в черте столицы не планируется.

С началом 2020 года в Москве стартовала программа раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Во дворах установили синие контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, а также серые баки для всех остальных отходов. Вторсырье и смешанные отходы вывозят мусоровозы с синей и серой маркировкой соответственно.

По словам Бирюкова, к 1 января в городе для раздельного сбора мусора было оборудовано 22 тысячи площадок, на которых установили 60 тысяч контейнеров. Синие контейнеры заполняются пока частично, поскольку многие жители продолжают пользоваться мусоропроводом. Заваривать последние власти не намерены.

Договоры на вывоз мусора заключены с пятью крупными компаниями и городским унитарным предприятием «Экотехпром», также работают небольшие компании. С 2022 года эти функции возьмет на себя единый региональный оператор. В каждом округе появятся свои операторы и все мусорообразователи заключат с ними договоры.

Бирюков также сообщил, что столица уже перевыполняет как минимум в два раза российские показатели выделения вторсырья из мусора, которые сейчас составляют всего 5%. За десять лет в Москве планируется удвоить выделение полезных материалов из мусора.