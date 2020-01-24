РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Полицейские задержали 23-летнего жителя Астраханской области по подозрению в краже золота, денег и мобильных телефонов у двух жительниц Подольска, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступили заявления от двух местных жительниц 30 и 32 лет о том, что неизвестный похитил золотое украшение, два мобильных телефона и денежные средства, которые принадлежали потерпевшим. Общий материальный ущерб составил более 33 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего жителя Астраханской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.