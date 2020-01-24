РИАМО - 24 янв. Многие родители, живущие на территории России, начинают копить на высшее образование своего ребенка, когда он идет еще в первый класс, а в среднем они готовы отдать за обучение в вузе около 350 тысяч рублей, пишет в пятницу газета «Известия».

Исследование провели среди россиян, использующих программы накопительного страхования жизни для обеспечения детей поступлением в вуз.

«В среднем россияне готовы за 6-10 лет обеспечить своим чадам бюджет на обучение в вузе в размере 350 тысяч рублей», - говорится в материале.

Однако, по мнению экспертов, этого может быть недостаточно. Проблема в том, что в вузах открывают мало бюджетных мест. Она надеются, что этот вопрос разрешится после речи президента Федеральному собранию, в которой он затронул этот вопрос.

Почти 31% россиян начинают копить деньги на обучение ребенка в университете в 26–35 лет, 35% - в возрасте 36–45 лет. Есть и те, кто делают это в возрасте от 56 лет, но, вероятно, здесь идет речь о бабушках и дедушках.

48% граждан решили откладывать деньги на вуз в течение шесть–десять лет, порядка 30% - 11–15 лет. 20% родителей намерены откладывать средства в течение менее шести лет, а 2% - за 16–20 лет.

Больше всего людей, которые копят на вуз, в Москве - 18%, в Московской области - 7,6%, в Краснодарском крае - 4%.

90% рассчитывают накопить на обучение детей 250–500 тысяч рублей, 6% - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 3% - более 1 миллиона рублей. Самая большая сумма планируемого накопления - 30 миллионов рублей.

Специалисты считают, что копить на вуз родителям приходиться, так как не хватает бюджетных мест, а также их распределение происходит неравномерно.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин рассказал, что на данный момент бюджетных мест насчитывается 130 на 10 тысяч студентов. И они возможно еще сократятся, а в магистратуре процент сокращения может достигнуть 40%.

Особенно бюджетных мест не хватает на юридических и экономических факультетах — 80–90% мест в них являются платными.