РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. В подмосковных Люберцах обработали 160 километров дорог противогололедными материалами, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Валерий Подлозный.

Очистка от снега и обработка противогололедными материалами остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек и тротуаров в городском округе Люберцы проводится ежедневно с 6:00.

«В пятницу в уборке городских улиц на территории Люберец было задействовано 72 человека и 14 единиц дорожной техники. В утренние часы дорожные предприятия обработали 160 километров муниципальных дорог», – сказал Подлозный.

Он добавил, что работы проведены на улицах Инициативная, Митрофанова, Побратимов, Комсомольская, Красноармейская, Юбилейная, Попова, Шоссейная, Воинов-Интернационалистов, Кирова, Толстого, Электрификации, 1-й Панковский проезд, Южная, Космонавтов, Власова.

Продолжаются работы на улицах Шевлякова, 8 Марта, Карла Либкнехта, Ленина, в поселке Калинина.