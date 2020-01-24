РИАМО - 24 янв. В Подмосковье в 2020 году введут в эксплуатацию 14 детских садов, построенных за счет внебюджетных источников финансирования, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся только в унисон с жилыми домами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. Так, в 2019 году было построено 18 детских садов более чем на 2,8 тысячи мест. На 2020 год запланировано завершение строительства 14 детских садов на 3004 места», − сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

В Балашихе будут введены в эксплуатацию два детских сада на 350 мест (ООО «Ривьера парк» (ГК «ПИК») и 80 мест (ООО «Главстрой-СПб»). В Котельниках - на 235 мест (ООО «Котельники») и 350 мест (АО «Новый Горизонт»). В Красногорске - три детских сада, на 320 мест (ООО «ГРАД»), 224 места (ГК «ПИК») и 120 мест (АО «СЗ «РОСИНКА-СЕРВИС»).

Четыре садика появятся в Ленинском городском округе, на 155 мест (ООО «МИЦ-СтройКапитал»), 120 мест (ООО «СЗ «РАЗВИЛКА»), 120 мест (ООО «СЗ «РАЗВИЛКА») и 360 мест (ГК «Самолет»). В Лосино-Петровском округе будет построен детский сад на 250 мест (ООО «СЗ «ГК «СУ 22»). В Люберцах введут детский сад на 220 мест (ООО «РегионИнвест»). В Мытищах - на 100 мест (ГК «Березовец»).