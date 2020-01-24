РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Сборная пожарных Подольска стала серебряным призером зимнего первенства Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Павловском Посаде состоялось традиционное зимнее первенство Главного управления МЧС России по Московской области по пожарно-спасательному спорту.

«Чемпионами зимнего первенства стали представители службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Второе место заняла команда Подольска, а бронзовыми призерами стали спортсмены из Коломны», – говорится в сообщении.

Команды всех пожарно-спасательных отрядов Подмосковья состязались в двух видах профессионального спорта: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Победители определялись в личном и командном зачетах.