РИАМО - 24 янв. Большегрузный автомобиль утром в пятницу перекрыл движение по Бауманской улице Москвы, всего движение было перекрыто не более получаса, сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Водитель фуры перекрыл улицу и заявил, что не уедет, пока ему не выплатят заработную плату. На данный момент автомобиль уже убрали с проезжей части

«На Бауманской улице перекрытий движения нет. <…> Фура находится на обочине», - говорится в сообщении.

На данный момент движение по Бауманской осуществляется без затруднений по всем полосам.