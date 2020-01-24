РИАМО - 24 янв. Городские автомобильные дороги в подмосковной Балашихе обработали специальной смесью, которая предотвращает появление гололеда, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«После продолжительной оттепели установилась холодная погода. В ночь на 23 января в Подмосковье прошел снегопад. С началом выпадения осадков к работе приступили дорожные службы. Они расчищали снег с проезжей части, обработали песко-соляной противогололедной смесью все автомобильные городские дороги», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По его словам, к этой работе привлекли более 40 единиц дорожной техники и 100 человек. Также зимней уборкой во дворах занимаются свыше 900 человек и 70 машин от управляющих компаний.