РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали одного из злоумышленников, напавших на жителя Средней Азии и ограбивших его, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

В дежурную часть 2-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление от жителя Средней Азии о том, что двое неизвестных, находясь около одного из домов на улице Юбилейная Люберец, угрожая пистолетом и ножом, похитили принадлежащие ему два мобильных телефона и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила 57 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан один из подозреваемых – 22-летний житель Республики Калмыкии. В отношении подозреваемого Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 162 УК РФ «Разбой», – говорится в сообщении.

Люберецким городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.