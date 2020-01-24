РИАМО – 24 янв. На рынке недвижимости РФ в 2020 году ожидается рост стоимости аренды жилья на 5-10%, аренда будет дорожать вместе с ценами на новостройки и квартиры вторичного рынка, а также из-за увеличения тарифов ЖКУ и инфляции, пишет в пятницу газета «Известия».

Эксперты ожидают, что в Москве подорожает на 15-20% стоимость аренды квартир в домах, расположенных в районах с новыми станциями метро.

«В первом полугодии рост цен будет незначительным, сказал «Известиям» генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. В июле-августе произойдет традиционный сезонный всплеск, и к концу года, вероятно, еще один. В целом, по прогнозу эксперта, в крупных городах России в 2020 году стоимость арендного жилья вырастет на 5–7%», - отмечается в материале.

В среднем рост цен на аренду будет составлять до 10%. Причинами для подорожания также станут переход на эскроу-счета и подорожание жилья в целом, а также действия контролирующих органов, из-за которых арендодатели чаще регистрируются самозанятыми и платят налоги, увеличивая цены для арендаторов.