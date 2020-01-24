РИАМО – 24 янв. Минфин и Центробанк дорабатывают законопроект о гарантийном пенсионном плане (ГПП), налог на единовременное получение накопленной пенсии могут снизить, пишет в пятницу газета «Известия».

Новую систему негосударственного пенсионного обеспечения планировали запустить в 2021 году, но законопроект получил слишком много замечаний. В новой редакции его планируют представить в феврале, старт системы отложили на 2022 год. Пока не решено, будет ли НДФЛ взиматься со всей суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного продукта.

«Для тех, кто вступит в ГПП, есть два варианта получения денег — получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или же забрать накопления сразу, заплатив НДФЛ. Этот своеобразный ограничитель необходим для того, чтобы люди все-таки получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро потратить. Но фактически, отмечают эксперты, подобная практика будет означать налогообложение не только полученного дохода, но и взносов», — говорится в сообщении.

Авторы законопроекта рассматривают альтернативный вариант – уплату НДФЛ только с инвестдохода. Этот вопрос пока прорабатывается в Минфине.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах отметил, что в мировой практике выплаты из пенсионных накоплений, освобожденных от налогов при отчислении, как правило, облагаются подоходным налогом. А в Хорватии и Индии пенсионный накопления налогами не облагают.

Также экономист считает, что, если перед Минфином и ЦБ стоит задача привлечения граждан в новую систему, налогообложение выглядит избыточной мерой. Людям будет выгоднее вкладывать деньги в индивидуальные инвестиционные счета, которые от налогов освобождены.