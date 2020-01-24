РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 янв. Школу на 1,1 тысячи мест могут построить в ЖК «Отрада» в подмосковном Красногорске до 2022 года, сообщил представитель администрации городского округа.

Житель Красногорска в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной поинтересовался у нее, когда начнут строительство школы в ЖК «Отрада».

«Застройщик ООО «Отрада Девелопмент» до 30 июня 2020 года планирует завершить разработку проектно-сметной документации и получить положительное заключение на строительство школы на 1,1 тысячи мест с последующим включением проекта в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области и муниципального образования на период 2020-2022 годов», – написал представитель в комментариях к посту.