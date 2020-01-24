РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 янв. Пробка длиной 4,8 километра образовалась на Новоегорьевском шоссе в Котельниках из-за эвакуации ТЦ «МЕГА Белая Дача», следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Эвакуация началась около 10:15 в пятницу. Причины эвакуации неизвестны.

Движение затруднено по Новоегорьевскому шоссе в сторону Дзержинского шоссе. Пробка начинается от пересечения с МКАД и продолжается до пересечения с Дзержинским шоссе. Это расстояние можно проехать за 12 минут.

Также пробки образовались на Дзержинском шоссе, 1-ом и 2-ом Покровских проездах, улице Кузьминская, Центральной аллее.