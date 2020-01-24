РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 янв. Подъезд дома №18 на Московской улице Люберец прошел во второй этап областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья – 2019», сообщила представитель министерства ЖКХ Московской области Елена Гусаинова.

В пятницу Гусаинова в составе комиссии проинспектировала проведенный в подъезде ремонт. В первом этапе конкурса «Лучший подъезд Подмосковья –2019» было 56 претендентов. Комиссия просмотрела заявки и выбрала участников второго этапа.

«Представители администраций в области направили документы на участие. По итогам было отобрано 44 претендента, в Люберцах им стал подъезд дома №18 на Московской улице», – сказала Гусаинова.

Она добавила, что подъезд запомнился комиссии. Жители выбрали красивый цвет для оформления, также здесь заменили двери и почтовые ящики. Возле входа художник нарисовал на стенах яркий пейзаж. Кроме того, Люберцы подали в министерство хорошо оформленную видеозаявку.

«Всего будет пять номинаций: «Лучший подъезд Подмосковья с участием жителей», «Лучший подъезд Подмосковья в домах высокой этажности», «Лучший подъезд Подмосковья в домах средней этажности», «Лучший подъезд Подмосковья в домах низкой этажности» и «Лучший подъезд Подмосковья по результатам зрительских симпатий», – отметила Гусаинова.

31 января комиссия закончит осматривать подъезды-участники второго этапа. Далее стартует голосование на портале «Добродел».

Победители получат камеры видеонаблюдения для подъездов, а также поездки в Сочи, Казань, туры по Подмосковью.