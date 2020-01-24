РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 янв. В подмосковных Котельниках в пятницу утром эвакуировали торговый центр «МЕГА Белая Дача», сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы ТЦ.

Эвакуация началась около 10:15. Причины эвакуации неизвестны.

«Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в городском округе Котельники эвакуирован», – сказала собеседница.

По словам очевидцев, Новоегорьевское шоссе и съезд с МКАД в сторону ТЦ перекрыты. Людям советуют искать другие пути объезда.