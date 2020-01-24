РИАМО - 24 янв. Исследования подтвердили наличие радиационного загрязнения грунта около Московского завода полиметаллов, рядом с которым планируется построить Юго-Восточную хорду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Решение о строительстве Юго-Восточной хорды власти приняли в 2018 году. Предполагается, что трасса с мостом через Москву-реку и десятками многоуровневых развязок протянется на 28 километров. Хорда должна пройти рядом с Московским заводом полиметаллов, который в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы. Десятки активистов проводили замеры уровня радиации в коридоре будущей дороги, а также на соседней территории на склоне Москвы-реки, за заводом полиметаллов.

«Дополнительные исследования, проведенные в полосе отвода будущей хорды, выявили незначительные следы загрязнения. По мнению специалистов, они не препятствуют строительству. <...> На склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов действительно имеются пятна радиоактивного заражения, доставшиеся по наследству от деятельности завода еще в советские времена», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр добавил, что задачу ликвидировать нанесенный заводом экологический ущерб город взял на себя. Полномасштабную программу рекультивации склона и вывоза зараженного грунта за пределы Москвы по договору с мэрией осуществит ФГУП «Радон». Собянин считает, что эти работы потребуют огромных затрат.

«Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать. Сколько бы это ни стоило, и сколько бы времени ни заняло», - подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что власти не намерены отказываться от строительства Юго-Восточной хорды, поскольку альтернатив данному проекту нет. Трасса свяжет восток и юго-восток города в секторе, где проживают около 2,5 миллионов человек. Кроме того, ЮВХ позволит замкнуть новое хордовое кольцо в средней части Москвы, разгрузив МКАД, ТТК и вылетные магистрали.

«В период строительства (Юго-Восточной хорды - ред.) будет проводиться постоянный радиационный мониторинг, и в случае обнаружения даже малейших следов радиации, загрязненные грунты будут вывезены из Москвы и помещены в специальные хранилища», - отметил Собянин.

Столичный градоначальник резюмировал, что в результате город сможет одновременно решить две важные задачи - построить хорду и ликвидировать радиоактивную помойку.

Ранее возможное прохождение Юго Восточной хорды через участок, где складировались отходы урановых и ториевых руд, вызвало большой резонанс в соцсетях. Экологи провели свои замеры и попросили приостановить строительство трассы. Власти Москвы в свою очередь заявляли, что в полосе строительства хорды радиоактивных отходов нет.