РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл со счетом 3:1 московскому «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

Матч между хоккейными клубами «Витязь» и «Динамо» прошел в Москве на «ВТБ Арене «Динамо» 23 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо» Москва – «Витязь» – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Равная игра с москвичами, в которой в концовке больше повезло бело-голубым: так можно коротко сказать о первом матче «Витязя» с «Динамо» в Петровском парке. «Витязи» забили усилиями канадца Куинтона Хаудена», – говорится в сообщении.

Теперь «Витязи» готовятся к важному матчу с «Локомотивом» из Ярославля 25 января. Ждут в Подольске аншлага – игра за место в шестерке сильнейших на Западе.