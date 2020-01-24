РИАМО - 24 янв. Хит «All the Things She Said» известной российской музыкальной группы «Тату» заслужил платиновый статус в Великобритании, сообщает Газета.ru.

Песня «Я сошла с ума» была адаптирована 20 лет назад под аудиторию Британии и получила название «All the Things She Said».

«На территории Великобритании было продано свыше 600 тысяч копий», - говорится в материале.

Группа «Тату» просуществовала 12 лет – с 1999 года по 2011. Ее альбом под названием «200 км/ч по встречной» или «200 Km/h In The Wrong Lane» заслужил золотой статус в США в 2003 году.