РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте призвала горожан учить с детьми правила дорожного движения.

«Мы все становимся пешеходами гораздо раньше, чем водителями. Но ПДД должны знать сразу, потому что от этого зависят наша жизнь и безопасность. Учите с детьми правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких», ­– написала Хаймурзина.

Она напомнила детский стишок про светофор, который учила вместе с дочерью, когда та была ребенком: «Красный – стой, желтый – жди, а зеленый свет – иди».

«Этот незатейливый стишок был одним из первых, который я выучила со своей маленькой дочкой. Сейчас ей 22 года, и она до сих пор помнит его», – поделилась глава муниципалитета.