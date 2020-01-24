РИАМО - 24 янв. Сведения в отношении ООО «Стройтехторг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее МКУ «Территориальное управление «Пироговский» направило в УФС сведения в отношении компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг по предоставлению специализированной техники.

«В связи с нарушением ООО «Стройтехторг» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - отмечается в материале.

Представители компании не смогли представить доказательств устранения нарушения условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС приняло решение внести сведения в отношении ООО «Стройтехторг» в реестр недобросовестных поставщиков.