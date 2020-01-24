РИАМО - 24 янв. В день годовщины снятия блокады Ленинграда волонтеры Победы Московской области запустят акцию памяти жертв этого трагического периода в истории страны, говорится в сообщении пресс-службы организации.

27 января 2020 года исполняется 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. Она длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

«В этот памятный день в 35 городах области волонтеры Победы проведут историческую реконструкцию, чтобы рассказать жителям своих городов о страшных событиях того времени. Добровольцы в одежде военных лет будут раздавать прохожим информационные листовки о блокаде, вручая в качестве напоминания о тех голодных минимальную суточную норму хлеба, установленную в военные годы - 125 грамм», — говорится в сообщении.

Также в городах проведения акции установят бочки, аналогичные тем, которые в военные годы помогали людям бороться с холодом, и растяжки с цитатами из дневника 11-летней школьницы Тани Савичевой, который она вела во время блокады в 1941 году. А музыкальным сопровождением станет седьмая (Ленинградская) симфония Дмитрия Шостаковича, написанная в том время, когда вокруг города на Неве сомкнулось кольцо блокады.

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Во всех городах региона пройдут тематические мероприятия. Например, в Лобне будут организованы несколько площадок-инсталляций, на которых добровольцы расскажут об основных событиях блокады. В Звездном городке установят палатку, стилизованную под годы войны и наполненную соответствующим реквизитом.

В городском округе Богородский будет установлен полевой госпиталь. Все посетители акции смогут познакомиться с правилами оказания первой медицинской помощи. Там же будет работать выставка военной атрибутики и оружия времен Великой Отечественной войны.

Красногорские волонтеры Победы проведут Всероссийскую интеллектуальную игру РИСК, в которой участники смогут проверить свои знания, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Также добровольцы проведут в разных округах «уроки мужества», навестят жителей блокадного Ленинграда и вручат им продуктовые корзины.

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«Во многих городах Волонтеры Победы не первый год организуют множество мероприятий, посвященных освобождению Ленинграда от блокады. Благодаря поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, акция «Блокада Ленинграда глазами молодежи Подмосковья» уже третий год проходит в масштабе области», - сообщил председатель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.