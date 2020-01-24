РИАМО - 24 янв. Realme 5 Pro и Honor 20 Pro вошли в число лучших бюджетных моделей смартфонов по итогам исследования Роскачества, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Среди лучших бюджетных гаджетов оказался Realme 5 Pro. По мнению экспертов, девайс имеет не самую выдающуюся камеру и дисплей с малым углом обзора. Кроме того, смартфон отличается мощным процессором, большим экраном, а также привлекательной ценой — около 16 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также эксперты отметили модель Honor 20 Pro. Девайс несколько проигрывает конкурентам по качеству съемки, но достаточно производителен, имеет влагозащиту и высокую автономность.

В общем рейтинге смартфонов первым стал iPhone 11 Pro Max, в топ-3 также вошли Samsung Galaxy и Samsung Galaxy Note 10+.