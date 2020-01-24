РИАМО – 24 янв. Экс-министр культуры Владимир Мединский и экс-министр экономического развития Максим Орешкин стали помощниками президента, сообщает Nation News.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Российский лидер назначил указами Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками президента», — говорится в сообщении.

Также новую должность получил бывший зампред правительства РФ Дмитрий Козак. Он стад третьим заместителем руководителя администрации президента РФ. Ранее замов было только два.

Новым министром культуры стала Ольга Любимова, новым министром экономического развития – Максим Решетников.