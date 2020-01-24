РИАМО - 24 янв. Москва и Подмосковье возглавили топ самых популярных у иностранных туристов российских регионов, рейтинг подготовлен картографическим сервисом Maps.Me, сообщает РИА Новости.

Сервис определил 20 российских регионов, которыми больше всего интересовались иностранные туристы с начала сентября по конец ноября 2019 года. Основой для составления рейтинга стало число пользователей-иностранцев, которые загрузили карты регионов РФ в Maps.Me в указанный период.

«Первые три строчки сохранили за собой Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами», - отмечается в материале.

Кроме того, минувшей осенью иностранцев интересовал Приморский край, Адыгея, Тыва, Красноярский и Краснодарский края. Во вторую десятку рейтинга вошли Республика Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Республика Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области, Кабардино-Балкарская Республика и Ростовская область.

Сервис Maps.me работает с 2010 года. В настоящее время им пользуются свыше 120 миллионов человек по всему миру.

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