РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 янв. Более 5 тысяч ДТП зарегистрировано на дорогах городского округа Мытищи в 2019 году, из них с пострадавшими - 82, сообщается на сайте администрации городского округа.

«За 12 месяцев 2019 года на автодорогах городского округа Мытищи совершено 5819 административных ДТП, их количество уменьшилось на 5,5 % по сравнению с 2018 годом. Из них с пострадавшими - 82 ДТП, в которых 11 человек погибло и 88 получили ранения различной степени тяжести. 13 ДТП произошло в сельской местности, в которых один человек погиб и 17 человек получили ранения различной степени тяжести, из которых четыре ребенка. Количество ДТП, совершенных в сельской местности, составляет 15,8% от общего количества ДТП в округе. Таким образом, наибольшее количество ДТП происходит в городе», - говорится в сообщении.

За год на дорогах округа зарегистрировано восемь ДТП с участием несовершеннолетних, пострадали 10 детей. Этот показатель остался на уровне прошлого года.

«За прошедший год в Мытищах зарегистрировано 37 наездов на пешеходов, в которых шесть человек погибло, 32 пострадали (в том числе семь детей). При этом 16 ДТП произошло по вине водителей в зоне пешеходного перехода и 21 ДТП - по вине непосредственно пешеходов, переходящих проезжую часть в запрещенном месте», - отмечается в материале.

В сообщении добавляется, что за год произошло 10 ДТП с участием пассажирского автотранспорта, в которых погиб один человек и 12 получили телесные повреждения. По вине водителей автобусов совершено одно ДТП. С участием мототранспорта зарегистрировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 10 пострадали.

По линии дорожной инспекции и организации движения при надзоре за состоянием дорог и дорожных сооружений руководителям дорожных организаций выдано выдано 1361 предписание. При неудовлетворительных дорожных условиях (НДУ) совершено 22 ДТП.

За 2019 год ОТН ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» осуществило 1287 выездов для проверки пассажирского автотранспорта, задействованного для перевозки детей, прошли 104 проверки ТС АТП при надзоре за дорожным движением. Выдано 78 представлений. Получено 75 ответов об исполнении внесенных представлений.

С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 156 должностных и юридических лиц.

На сегодняшний день на дорогах округа установлено 12 стационарных комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД. Работает передвижной комплекс «Паркон».