РИАМО - 24 янв. На второй этап реконструкции МКАД до 2022 года выделили более 35 миллиардов рублей в Адресной инвестиционной программе, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В предыдущие годы мы завершили строительство и реконструкцию 16 развязок на МКАД, две из которых построены за счет федеральных средств (Молодогвардейская и Бусиновская развязки), а остальные за счет городского бюджета», — отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что основные строительно-монтажные работы начнутся в начале 2021 года. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию по пяти развязкам – пересечению МКАД с Липецкой улицей, Алтуфьевским и Осташковским шоссе, по участку от Бесединского шоссе до Косинского шоссе, включая развязки на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня.

Почти все развязки находятся в работе, кроме пересечения МКАД с Щелковским шоссе, добавил Бочкарев. Сейчас разрабатываются проекты строительства участка Щелковского шоссе в области в обход населенных пунктов, это строительство ведут федеральные структуры.