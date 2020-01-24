РИАМО - 24 янв. Женская сборная России по водному поло завоевала путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россиянки обыграли команду Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы, который является отборочным на Олимпиаду-2020. Финал чемпионата состоится 25 января, россиянки сыграют против победителя второго полуфинала (Венгрия — Испания).

«Путевка на Игры должна достаться финалисту, однако Испания через чемпионат мира выбила себе место на Олимпиаду. Таким образом при любом исходе путевка достанется России как второму финалисту», - говорится в сообщении.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.