РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. Хоккеисты из Королева сыграли вничью с канадцами, матч завершился со счетом 3:3, сообщил глава Королева Александр Ходырев.

Хоккейный клуб «Королев» сыграла домашний матч с командой из канадского города Калгари «Screw’n Bolt» 23 января в ледовом дворце имени Касатонова.

«Счет встречи 3:3! Игра получилась динамичная, острая и очень волнительная! Одну шайбу нам не засчитали, к сожалению, поэтому победила дружба! Спасибо спортсменам за классный хоккей, а болельщикам за невероятную поддержку! Болейте хоккеем, приходите на игры чаще», - написал Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В этот же день прошел еще один матч между ХК «Королев-2» и ХК «Ратник» из Балашихи, который тоже завершился ничьей, 2:2.