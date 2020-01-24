РИАМО – 24 янв. Список социально значимых сайтов, к которым россияне будут иметь бесплатный доступ, пока не готов и находится в разработке, сообщает ТАСС,

Ранее СМИ сообщили, что предварительный список уже создали, доступ к сайтам станет бесплатным с 1 марта 2020 года. В список вошли сайт «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», а также к почтовые сервисы.

«Операторам связи был роздан шаблон, форма предоставления данных об объеме трафика различных ресурсов и потерях операторов при отказе от оплаты этого трафика. На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить», — сообщил изданию представитель Минкомсвязи.

Он подчеркнул, что такой шаблон для заполнения нельзя считать предварительным списком. В пятницу пройдет совещание на эту тему.

Президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию анонсировал запуск проекта «Доступный интернет». У россиян появится бесплатный доступ к социально значимым отечественным сетевым сервисам.