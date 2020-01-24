РИАМО - 24 янв. Почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, а также популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» вошли в первый список негосударственных интернет-ресурсов, доступ к которым в России может стать бесплатным, пишет в пятницу газета «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что в стране запустят проект «Доступный интернет». Он предполагает бесплатный доступ к социально значимым отечественным сетевым сервисам.

«Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым могут сделать для граждан бесплатным. <...> Воспользоваться ими получится даже при нулевом балансе счета. Этот список операторы «большой четверки» получили 20 января на совещании с Константином Носковым, который на тот момент занимал пост и. о. министра связи», - пишет газета.

В своем документе Минкомсвязи просит операторов оценить трафик, потребляемый посетителями указанных ресурсов. Ресурсы разделены на четыре категории: государственные информресурсы (портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти), соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «В кругу друзей», «МирТесен», «Фотострана», «Дневник»), почтовые сервисы («Яндекс», mail.ru, km.ru) и другие значимые информационные ресурсы (к ним авторы документа отнесли мессенджер Bip).

Ведомство подтвердило существование предварительного списка бесплатных ресурсов, пояснив, что он еще будет дополняться. Также если выяснится, что сервисы из списка не являются социально значимыми, то они не войдут в окончательный перечень. В Минкомсвязи добавили, что за бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию.

Минкомсвязь опровергло наличие готового списка бесплатных сайтов>>