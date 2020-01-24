РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 янв. В ГИБДД Королева напомнили перевозчикам о соблюдении закона при проверках, так, опубликован обобщенный доклад по осуществлению федерального государственного надзора в области дорожного движения, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Опубликованный на сайте доклад касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, связанную в эксплуатацией автотранспорта.

«В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» УГИБДД ГУ МВД России по Московской области на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области www.50.мвд.рф опубликован обобщенный доклад по осуществлению федерального государственного надзора в области дорожного движения за первое полугодие 2019 года», - сказал Адамов.

В докладе можно найти разъяснение новых требований нормативных правовых актов, узнать о типовых и массовых нарушениях обязательных требований законодательства и о том, как их устранить, получить информацию о рейдовых мероприятиях надзорного ведомства, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы о неоднозначных или неясных обязательных требованиях в области дорожного движения.