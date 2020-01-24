РИАМО - 24 янв. Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ПКФ» на действия МКУ «Территориальное управление «Кратово», МКУ «Центр закупок» Раменского округа при проведении электронного аукциона, жалобу признали обоснованной, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

Аукцион проводили на выполнение работ по обслуживанию сетей уличного освещения и эксплуатационному обслуживанию щитов наружного освещения в Кратове.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ПКФ» обоснованной.

Также УФАС выдало МКУ «Территориальное управление «Кратово» и МКУ «Центр закупок» Раменского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.