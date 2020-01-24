РИАМО - 24 янв. С запуском МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» туристам стало удобнее добираться до нескольких десятков памятников архитектуры, музеев и парков Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы ожидаем, что диаметры станут интересны туристам как новый, современный вид общественного транспорта, как пример интеграции железной дороги и метрополитена. Туристы, став пассажирами МЦД, смогут не только добраться до музеев, парков и памятников архитектуры, но и смогут сравнить МЦД с уже реализованными аналогичными транспортными мировыми проектами», - говорится в сообщении.

Например, от станции Сетунь МЦД-1 можно пешком дойти до исторического памятника – дома маршала Советского Союза Федора Толбухина. Вблизи станции Фили расположен храм-музей Покрова Пресвятой Богородицы, а также архитектурное сооружение «Триумфальная арка» у парка Победы. У станции Тестовская располагается комплекс «Москва-Сити».

От станции Белорусская можно пешком дойти до Музея русского импрессионизма и Художественного театра имени Сергея Параджанова. Вблизи станции Окружная расположена Национальная портретная галерея (Музей русского костюма и быта), а у станции Дегунино - этнографический музей «Чудеса Средиземноморья».

От станции Лианозово можно дойти до Музея славянской культуры имени Константина Васильева. В пешей доступности от станции Новодачная расположен Музей истории МФТИ, у станции Долгопрудная вблизи парка «Долгие пруды» расположена усадьба Виноградовых. От станции Лобня можно дойти до художественной галереи драматического театра «Камерная сцена».

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций.

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