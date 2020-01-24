РИАМО - 24 янв. В Москве прошедшей ночью зафиксировали минус 6,2 градуса, что делает эту ночь самой холодной с начала года, сообщила РИАМО в пятницу главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Минувшая ночь стала самой холодной с начала года. На ВДНХ зафиксировали температуру минус 6,2 градуса. Прошлая самая холодная ночь выдалась на 12 января, тогда температура упала до минус 6 градусов ровно», - сказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха в Москве ближайший час еще может упасть.

Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве до утра 26 января «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра.