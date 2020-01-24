РИАМО - 24 янв. На полках всех библиотек департамента культуры Москвы появилось более 17 тысяч новых экземпляров книг, среди них лауреаты и финалисты национальных литературных премий 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетителям читален доступно более 60 произведений современных писателей. Среди них дебютный роман сценариста Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» (обладатель премии «Национальный бестселлер»), произведения лауреатов премии «Большая книга» Евгения Водолазкина («Брисбен») и Гузели Яхиной («Дети мои»)», - говорится в сообщении.

Кроме того, посетителям стали доступны роман Сергея Самсонова «Держаться за землю» (победитель премии «Ясная Поляна» в номинации «Современная русская проза») и книга чилийского писателя Эрнана Риверы Летельера «Искусство воскрешения» (победитель премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература»).

Впервые в этом году фонды столичных библиотек пополнились книгами лауреатов литературной премии за прозаическое произведение на русском языке «НОС» и публицистической премии «ЛибМиссия». Так, в читальнях появились романы лауреатов премии «НОС» Александра Стесина («Нью-йоркский обход») и Кирилла Кобрина («Поднебесный экспресс»), а также сборник новелл Павла Пепперштейна «Тайна нашего времени».

Любителям научно-популярной литературы будет интересна книга Нассима Николаса Талеба «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни» (обладатель премии «Деловая книга года в России»). А раздел исторической литературы пополнился произведениями лауреатов и номинантов премии «Просветитель» Евгения Анисимова («Держава и топор»), Льва Симкина («Собибор. Послесловие»), Вадима Волкова («Государство, или Цена порядка»).

Детские произведения современных авторов можно взять в детских библиотеках, а литературу для аудитории постарше — во взрослых и молодежных. В библиотеках семейного типа горожане могут найти книги для любого возраста.

Несмотря на то что экземпляров современной литературы закуплено большое количество, прежде чем отправиться в библиотеку за определенной книгой, читателю стоит узнать о ее наличии по телефону. Если издание временно отсутствует, можно оставить заявку. Библиотекарь сообщит, когда она появится. Контакты всех 440 столичных читален можно найти на официальном портале московских библиотек. Там размещена интерактивная карта читален.