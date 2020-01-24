РИАМО - 24 янв. Московская административная дорожная инспекция направит в суд иск о запрете агрегаторам передавать заказы нелегальным таксистам, что исключит сотрудничество сервисов с незаконными перевозчиками и повысит безопасность пассажиров, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МАДИ.

«Если служба по заказу такси повторно отправит заказ нелегальным таксистам, суд может выписать агрегатору штраф в 100 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что оказывать услуги такси можно только в том случае, если у перевозчика есть разрешение на перевозку пассажиров, выданное в Москве или Московской области. Проверить наличие разрешения можно на портале mos.ru, введя номер автомобиля такси.

Если разрешения нет или срок его действия истек, пассажирам рекомендуется не пользоваться таким такси и сообщить об этом в МАДИ по номеру телефона: 8 (495) 540-76-56. Информацию также можно отправить через электронную приемную на mos.ru, прикрепив к сообщению скриншот из приложения агрегатора с информацией о заказе.

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