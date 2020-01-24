РИАМО - 24 янв. В Московском метрополитене начал работу второй склад забытых вещей, он находится на втором ярусе станции «Деловой центр» Большой кольцевой линии, для того, чтобы его увидеть, нужно подняться на эскалаторе, который находится в центре платформы станции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Когда пассажир обнаружил, что оставил свою вещь в метро, ему следует написать заявку на поиск потерянного предмета. Это можно сделать в приложении «Метро Москвы» в разделе «Забытые вещи». После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Склад будет работать в том же режиме, что и на станции «Котельники», — ежедневно с 08:00 до 20:00. Забрать находку со склада можно, предоставив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

На склады станций «Деловой центр» и «Котельники» попадают все потерянные пассажирами метро и МЦК вещи, кроме документов. Паспорта, военные билеты, дипломы и справки передают в УВД на метрополитене.

При обнаружении в поезде или на станции забытую кем-то вещь, пассажир может обратиться к дежурному по станции или к сотруднику полиции, а также нажать на кнопку SOS на колонне экстренного вызова на платформе.

Каждый месяц горожане и гости Москвы оставляют на станциях и в вагонах составов около 700 различных предметов. В основном это чемоданы, дорожные сумки и рюкзаки, однако встречаются и необычные находки. С конца прошлого года на склад поступили хоккейная клюшка, аккордеон, костюм Снегурочки, укулеле и статуэтки в национальных костюмах.

Более половины находок владельцы забирают. Остальные предметы хранятся на складе в течение полугода.