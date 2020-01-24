РИАМО - 24 янв. Полицейские выявили факт незаконного хранения алкоголя на складе в промышленной зоне на улице 8 Марта в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В момент появления оперативников двое уроженцев одной из республик Закавказья грузили алкоголь со склада в грузовой фургон.

«При осмотре помещения хранилища полицейскими обнаружено и изъято 12 тысяч бутылок немаркированной водки различных торговых марок. Необходимых сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота, на продукцию не предоставлено», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Образцы водки направили на исследование. Собственник склада устанавливается.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.