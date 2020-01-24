РИАМО - 24 янв. Московский метрополитен в Татьянин день, который пройдет 25 января, проведет праздничную акцию для студентов, отличникам вручат подарки с символикой подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы забрать свои подарки необходимо показать сотруднику стойки «Живое общение» зачетную книжку с оценками «отлично» за последнюю сессию.

«Молодым людям вручат флеш-накопители, письменные принадлежности, а также подушки, которые по замыслу организаторов акции помогут студентам погрузиться в заслуженный крепкий сон на каникулах. Количество подарков ограниченно. Акция начнется в 10:00 и продлится до тех пор, пока не закончатся подарки», - говорится в сообщении.

Праздничные мероприятия для студентов пройдут по всему городу. Почти 20 парков подготовили специальную развлекательную программу к Татьянину дню. Для молодежи организуют спортивные соревнования, игры, квизы и флешмоб.

Сразу на нескольких площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» 25 января пройдут праздничные концерты.

Многие катки будут работать для студентов бесплатно, билет на некоторые ледовые площадки для студентов будет стоить дешевле, чем обычно. Кроме того, на любой сеанс сети кинотеатров «Москино» в Татьянин день учащиеся смогут сходить за 199 рублей.

Студенты всех российских вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января.

Бесплатные экскурсии для студентов организуют и на Останкинской башне. Нужно будет заплатить только за входной билет, который учащиеся смогут купить со скидкой почти в 40%.