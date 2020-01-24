РИАМО - 24 янв. Столичные школьники и учителя более 25 тысяч раз воспользовались обновленными лабораториями по физике и математике в «Московской электронной школе» («МЭШ»), с появлением новых лабораторий у учеников появилось больше возможностей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Их функционал позволяет учащимся создавать динамические модели процессов и объектов по сценариям текстовых задач, а работа с моделями — выдвигать гипотезы будущих открытий. Здорово, что система образования города дает школьникам и учителям возможность использовать самые современные и эффективные инструменты», — рассказал учитель физики школы №2098 Дмитрий Ярцев.

Ранее в лабораториях «МЭШ» можно было проводить только отдельные эксперименты, позволяющие работать исключительно по предложенному сценарию. Но с появлением виртуальных лабораторий у школьников появилось больше возможностей. Теперь у учеников появилась возможность ставить опыты по электродинамике, создавать объекты планиметрии и стереометрии, а также строить онлайн-графики функций, отслеживая все изменения модели и ее свойств в режиме реального времени.

Лабораториями также пользуются учителя, которые обращаются к ним на уроках и создают с их помощью собственные интерактивные задания. Кроме того, школьники ставят онлайн-эксперименты не только в школе, но и дома.

Чаще всего учителя и ученики пользуются виртуальными лабораториями по математике — к ним обращались более 17,7 тысячи раз. Лабораторию «Графики функций» открыли более 6,5 тысяч раз, «Планиметрию» — 5,7 тысячи раз, а «Стереометрию» — 5,1 тысячи раз. Виртуальной лабораторией по физике учащиеся и педагоги воспользовались более 8,1 тысячи раз.

Получить доступ к виртуальным лабораториям могут только авторизованные пользователи. Для того чтобы поставить эксперимент онлайн, необходимо в библиотеке «МЭШ» зайти во вкладку «Лаборатории» и далее выбрать необходимую лабораторию по математике или физике.