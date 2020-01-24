РИАМО - 24 янв. Уже более 200 научных учреждений присоединились к Московскому инновационному кластеру, с начала года присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций. Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов», — сказала заместитель мэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В этом году присоединились:

— Институт пластмасс имени Г.С. Петрова, который входит в госкорпорацию «Ростех». Инновационно-промышленный комплекс нацелен на разработку и освоение промышленных технологий в области полимерных и композиционных материалов;

— Институт общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук. Он проводит исследования по теоретической и экспериментальной неорганической химии, созданию новых материалов;

— Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. Учреждение известно не только в России, но и за рубежом достижениями в области управляемого термоядерного синтеза, лазерной физики и техники;

— Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева — крупнейший научно-исследовательский центр в области химической технологии;

— Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, специализирующийся на генетических исследованиях;

— Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук, который занимается проведением фундаментальных и прикладных научных исследований в области сверхвысокочастотной и крайне высокочастотной полупроводниковой электроники;

— научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса), которая производит, испытывает, сертифицирует и модернизирует системы прецизионного приборостроения, в том числе лазерные, квантово-оптические, оптико-электронные и радиооптические.

Московский инновационный кластер предоставляет почти 200 различных мер поддержки со стороны Москвы, институтов развития и федеральных органов власти. Кроме того, он объединяет разработки науки, производства и других отраслей.

Возможности для взаимодействия участников инновационной системы предоставляет онлайн-платформа i.moscow. Она помогает найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства.