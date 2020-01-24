РИАМО - 24 янв. В библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ) Главархивом Москвы опубликованы материалы о жизни блокадного Ленинграда, публикация приурочена к 76-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в 1944 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фотокорреспондент запечатлел десятки видов Ленинграда, а также повседневную жизнь защитников города: расчистку улиц от снега и льда, разборку деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, несение патрульной, вахтенной службы, работу зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения», - говорится в сообщении.

Часть фотографий показывает работу городских предприятий — Сестрорецкого инструментального завода имени С.П. Воскова и завода «Большевик», занимавшихся выпуском военной продукции, хлебозавода №61, а также учебных и лечебных учреждений, в том числе детской больницы имени К.А. Раухфуса, где выхаживали детей с дистрофией, одного из детских домов.

В издании также собрано множество фотопортретов — Александра Крона, Всеволода Вишневского, Николая Тихонова, Ольги Матюшиной (несмотря на слепоту, она вела дневники, которые впоследствии легли в основу автобиографической повести о блокадном Ленинграде «Песнь о жизни»).

На электронном ресурсе опубликованы и другие материалы Главархива. В «МЭШ» представлены издания «Новогодняя Москва в фотографиях», «Москва вчера. 100 фоторакурсов», «Москва сегодня. 100 фоторакурсов», «1941–1945. Фотообразы военной Москвы» и «Москва 1990–2000-х в фотографиях». Также в библиотеке «МЭШ» можно познакомиться с фотографиями легендарного Парада Победы 24 июня 1945 года, документами о героях Советского Союза и записями выступлений Юрия Левитана.

Сейчас в библиотеке «МЭШ» можно найти свыше 41 тысячи сценариев уроков, свыше 1,6 тысячи учебников и учебных пособий, более 94 тысяч интерактивных образовательных приложений, а также огромное количество заданий, соответствующих содержанию ОГЭ и ЕГЭ.