РИАМО - 24 янв. Пожар произошел в пятницу на территории торговых рядов в поселке Быково подмосковного Раменского городского округа, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Очевидцы сообщили спасателям о пожаре на Праволинейной улице в поселке Быково в 05:20.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 05:30 наблюдалось горение кровли на площади 450 квадратных метров», - уточняется в сообщении.

Электрифицированные одноэтажные торговые ряды, находящиеся под общей кровлей, не функционируют. Локализовать возгорание на указанной площади удалось в 06:14, открытое горение ликвидировали в 07:17.

На месте работают 11 единиц техники и 39 человек. Эвакуация не объявлялась.